В Москве пройдет выставка автомобильной культуры Outlow Garage
Гостей ждут мастер-классы по основам тюнинга, экстремальному занижению и винилографии
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...