Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...