Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно дома Если вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.