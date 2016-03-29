Новости
Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного окна
Владельцы говорят, что решение принял арендодатель
Новости
Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного окна Владельцы говорят, что решение принял арендодатель
Новости
В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог
Вероятно, полностью сгорел орган храма
Новости
В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог Вероятно, полностью сгорел орган храма
Ситуация
Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей
Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти
Ситуация