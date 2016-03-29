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Новости

Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного окна

Владельцы говорят, что решение принял арендодатель

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Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного окна
Новости

Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного окна Владельцы говорят, что решение принял арендодатель

Новости

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Вероятно, полностью сгорел орган храма

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Новости

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог Вероятно, полностью сгорел орган храма

Ситуация

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей

Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти

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Ситуация

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти