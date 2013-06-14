YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве
Обновление завершат к концу 2020 года
YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве Обновление завершат к концу 2020 года
Mail.Ru Group собирается легализовать музыку во «ВКонтакте» перед VK Fest
Universal Music Group остаётся последним западным мейджором, с которым холдинг пока не договорился об использовании треков
Mail.Ru Group собирается легализовать музыку во «ВКонтакте» перед VK Fest Universal Music Group остаётся последним западным мейджором, с которым холдинг пока не договорился об использовании треков
«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей
Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента
«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн
Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте» Они хотят отсудить у компании $1,4 млн
Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами
Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей