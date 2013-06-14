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Новости

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве

Обновление завершат к концу 2020 года

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Новости

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве Обновление завершат к концу 2020 года

Новости

Mail.Ru Group собирается легализовать музыку во «ВКонтакте» перед VK Fest

Universal Music Group остаётся последним западным мейджором, с которым холдинг пока не договорился об использовании треков

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Новости

Mail.Ru Group собирается легализовать музыку во «ВКонтакте» перед VK Fest Universal Music Group остаётся последним западным мейджором, с которым холдинг пока не договорился об использовании треков

Новости

«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей

Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента

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Новости

«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента

Новости

Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн

Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

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Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

Новости

Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте»

Они хотят отсудить у компании $1,4 млн

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Новости

Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте» Они хотят отсудить у компании $1,4 млн

Новости

Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами

Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей

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Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей

Новости

«ВКонтакте» удаляет нелегальные аудиозаписи

Инициатором изъятия контента выступили крупнейшие рекорд-лейблы мира

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Новости

«ВКонтакте» удаляет нелегальные аудиозаписи Инициатором изъятия контента выступили крупнейшие рекорд-лейблы мира