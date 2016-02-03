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Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?
Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
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Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?
Детский вопрос

Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах? Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы

Новости

В Юсуповском саду проведут научный пикник от «Университета детей»

Событие состоится 2 сентября

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Новости

В Юсуповском саду проведут научный пикник от «Университета детей» Событие состоится 2 сентября

Новости

В ЕУСПб пройдут открытые лекции «Университета детей»

Лекции прочтут 21 января

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Новости

В ЕУСПб пройдут открытые лекции «Университета детей» Лекции прочтут 21 января

Новости

«Университет детей» проведет в Петербурге бесплатные кинопоказы

Показы пройдут с 8 по 10 декабря

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Новости

«Университет детей» проведет в Петербурге бесплатные кинопоказы Показы пройдут с 8 по 10 декабря

События

В Новой Голландии пройдёт фестиваль «Антон тут рядом» с концертами и лекциями от Arzamas

И фестиваль, и все события на нём — бесплатные

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События

В Новой Голландии пройдёт фестиваль «Антон тут рядом» с концертами и лекциями от Arzamas И фестиваль, и все события на нём — бесплатные

Weekend

«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций

Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов

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Weekend

«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов

Weekend

В Петербурге начнёт работать «Университет детей» Политехнического музея

На его занятиях детям рассказывают о науках и показывают, почему они интересны

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Weekend

В Петербурге начнёт работать «Университет детей» Политехнического музея На его занятиях детям рассказывают о науках и показывают, почему они интересны