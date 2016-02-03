Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах? Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
Новости
В Юсуповском саду проведут научный пикник от «Университета детей»
Событие состоится 2 сентября
Новости
В Юсуповском саду проведут научный пикник от «Университета детей» Событие состоится 2 сентября
Новости
В ЕУСПб пройдут открытые лекции «Университета детей» Лекции прочтут 21 января
Новости
«Университет детей» проведет в Петербурге бесплатные кинопоказы
Показы пройдут с 8 по 10 декабря
Новости
«Университет детей» проведет в Петербурге бесплатные кинопоказы Показы пройдут с 8 по 10 декабря
События
В Новой Голландии пройдёт фестиваль «Антон тут рядом» с концертами и лекциями от Arzamas
И фестиваль, и все события на нём — бесплатные
События
В Новой Голландии пройдёт фестиваль «Антон тут рядом» с концертами и лекциями от Arzamas И фестиваль, и все события на нём — бесплатные
Weekend
«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций
Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов
Weekend
«Университет детей» начнёт новую серию семейных лекций Астрофизик, создатель сайта «Антропогенез.ру» и Юрий Сапрыкин отвечают на вопросы студентов
Weekend
В Петербурге начнёт работать «Университет детей» Политехнического музея
На его занятиях детям рассказывают о науках и показывают, почему они интересны
Weekend