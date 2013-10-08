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Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Офис IT-компании JetBrains
Семиэтажный офис IT-компании JetBrains с мансардой для переговоров, крышей для вечеринок и спортзалом с массажным кабинетом.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Офис IT-компании JetBrains
Семиэтажный офис IT-компании JetBrains с мансардой для переговоров, крышей для вечеринок и спортзалом с массажным кабинетом.
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