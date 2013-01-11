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Адриан Сливотски «Управление спросом»
Кейсы
Адриан Сливотски «Управление спросом»Как неожиданные решения помогли компаниям получить новых клиентов — H&F выбрал из книги самые интересные куски.
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Адриан Сливотски «Управление спросом»
Кейсы

Адриан Сливотски «Управление спросом» Как неожиданные решения помогли компаниям получить новых клиентов — H&F выбрал из книги самые интересные куски.