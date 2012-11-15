Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях
МТС разработает платформу для управления дронами
Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики
МТС разработает платформу для управления дронами Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики
Лучшие вузы для подготовки чиновников Исследование провела группа «Интерфакс»
Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике
Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли
Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли
Кремль запустил конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев
Планируется, что он будет проходить на регулярной основе
Кремль запустил конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев Планируется, что он будет проходить на регулярной основе
Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов
Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Управляющий «РБК ТВ» уходит из компании
Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес
Управляющий «РБК ТВ» уходит из компании Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес
Путин одобрил предложения Медведева по реформе госуправления
В России появится специальная комиссия по переводу чиновников на KPI
Путин одобрил предложения Медведева по реформе госуправления В России появится специальная комиссия по переводу чиновников на KPI
Сбербанк обучит чиновников управлению
Российским политикам помогут перестроиться на новую модель работы не по поручениям, а по KPI
Сбербанк обучит чиновников управлению Российским политикам помогут перестроиться на новую модель работы не по поручениям, а по KPI
Правительство готовится отказаться от управления по поручениям Путина
Чиновников хотят обучить проектной работе по чётким KPI
Правительство готовится отказаться от управления по поручениям Путина Чиновников хотят обучить проектной работе по чётким KPI
В поисках выхода Мария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство
X5 купила 26 супермаркетов Spar бизнесмена Александра Мамута
Большинство магазинов переделают в супермаркеты «Перекрёсток» или «Пятёрочка»