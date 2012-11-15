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Новости

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

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Новости

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях

Новости

МТС разработает платформу для управления дронами

Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики

0
Новости

МТС разработает платформу для управления дронами Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики

Новости

Лучшие вузы для подготовки чиновников

Исследование провела группа «Интерфакс»

0
Новости

Лучшие вузы для подготовки чиновников Исследование провела группа «Интерфакс»

Новости

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике

Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли

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Новости

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли

Новости

Кремль запустил конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

Планируется, что он будет проходить на регулярной основе

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Новости

Кремль запустил конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев Планируется, что он будет проходить на регулярной основе

Новости

Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов

Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

0
Новости

Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Новости

Управляющий «РБК ТВ» уходит из компании

Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес

0
Новости

Управляющий «РБК ТВ» уходит из компании Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес

Ситуация

Путин одобрил предложения Медведева по реформе госуправления

В России появится специальная комиссия по переводу чиновников на KPI

0
Ситуация

Путин одобрил предложения Медведева по реформе госуправления В России появится специальная комиссия по переводу чиновников на KPI

Ситуация

Сбербанк обучит чиновников управлению

Российским политикам помогут перестроиться на новую модель работы не по поручениям, а по KPI

0
Ситуация

Сбербанк обучит чиновников управлению Российским политикам помогут перестроиться на новую модель работы не по поручениям, а по KPI

Ситуация

Правительство готовится отказаться от управления по поручениям Путина

Чиновников хотят обучить проектной работе по чётким KPI

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Ситуация

Правительство готовится отказаться от управления по поручениям Путина Чиновников хотят обучить проектной работе по чётким KPI

Город
В поисках выходаМария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство
0
Город

В поисках выхода Мария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство

Ситуация

X5 купила 26 супермаркетов Spar бизнесмена Александра Мамута

Большинство магазинов переделают в супермаркеты «Перекрёсток» или «Пятёрочка»

0
Ситуация

X5 купила 26 супермаркетов Spar бизнесмена Александра Мамута Большинство магазинов переделают в супермаркеты «Перекрёсток» или «Пятёрочка»

15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст»
Облако знаний
15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст»Хант Стивенсон уговаривает японских управленцев встать во главе американской компании. Он получает согласие и проделывает сложную работу по примирению западной и восточной ментальности.
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15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст»
Облако знаний

15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст» Хант Стивенсон уговаривает японских управленцев встать во главе американской компании. Он получает согласие и проделывает сложную работу по примирению западной и восточной ментальности.

10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка»
Облако знаний
10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка»Месье Пюжоль руководит фабрикой по производству зонтов. Рабочие ненавидят его и устраивают забастовки. Домохозяйке Сюзанн неожиданно удаётся усмирить трудящихся и увеличить темпы производства.
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10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка»
Облако знаний

10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка» Месье Пюжоль руководит фабрикой по производству зонтов. Рабочие ненавидят его и устраивают забастовки. Домохозяйке Сюзанн неожиданно удаётся усмирить трудящихся и увеличить темпы производства.

Джим Коллинз «Великие по собственному выбору»
Кейсы
Джим Коллинз «Великие по собственному выбору»H&F прочитал книгу «Великие по собственному выбору» и узнал, почему одни компании процветают в условиях экономической нестабильности и хаоса, а другие гибнут.
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Джим Коллинз «Великие по собственному выбору»
Кейсы

Джим Коллинз «Великие по собственному выбору» H&F прочитал книгу «Великие по собственному выбору» и узнал, почему одни компании процветают в условиях экономической нестабильности и хаоса, а другие гибнут.

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
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С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании Исследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.

Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере
Иностранный опыт
Идеи для города: Умные уличные фонари в ВестминстереThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о новых уличных фонарях в центре Лондона, которыми можно управлять с «Айпада».
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Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере
Иностранный опыт

Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о новых уличных фонарях в центре Лондона, которыми можно управлять с «Айпада».