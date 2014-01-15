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В Москве запустили онлайн-сервис «Электронный дом»

С его помощью жильцы могут проводить опросы среди жителей многоквартирных домов

В Москве запустили онлайн-сервис «Электронный дом»
С его помощью жильцы могут проводить опросы среди жителей многоквартирных домов

Как работают управляющие компании
Как работают управляющие компании Сотрудник управляющей компании анонимно рассказал, как устроены отношения с жильцами, властью и конкурентами
Как работают управляющие компании

Как работают управляющие компании
Сотрудник управляющей компании анонимно рассказал, как устроены отношения с жильцами, властью и конкурентами

Закрепить право на интернет-доступ в Конституции

В первую очередь инициатива направлена на защиту интересов операторов связи, а не самих граждан

Закрепить право на интернет-доступ в Конституции
В первую очередь инициатива направлена на защиту интересов операторов связи, а не самих граждан

Как научить горожан бороться с управляющими компаниями
Как научить горожан бороться с управляющими компаниями Администрация Владивостока создала школу «Управдом», чтобы научить горожан внимательно читать Жилищный кодекс и общаться с управляющими компаниями. The Village узнал, что из этого может выйти
Как научить горожан бороться с управляющими компаниями

Как научить горожан бороться с управляющими компаниями
Администрация Владивостока создала школу «Управдом», чтобы научить горожан внимательно читать Жилищный кодекс и общаться с управляющими компаниями. The Village узнал, что из этого может выйти

Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ Руководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ

Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ
Руководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.