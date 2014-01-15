В Москве запустили онлайн-сервис «Электронный дом»
С его помощью жильцы могут проводить опросы среди жителей многоквартирных домов
В Москве запустили онлайн-сервис «Электронный дом» С его помощью жильцы могут проводить опросы среди жителей многоквартирных домов
Как работают управляющие компании Сотрудник управляющей компании анонимно рассказал, как устроены отношения с жильцами, властью и конкурентами
Как работают управляющие компании Сотрудник управляющей компании анонимно рассказал, как устроены отношения с жильцами, властью и конкурентами
Закрепить право на интернет-доступ в Конституции
В первую очередь инициатива направлена на защиту интересов операторов связи, а не самих граждан
Закрепить право на интернет-доступ в Конституции В первую очередь инициатива направлена на защиту интересов операторов связи, а не самих граждан
Как научить горожан бороться с управляющими компаниями Администрация Владивостока создала школу «Управдом», чтобы научить горожан внимательно читать Жилищный кодекс и общаться с управляющими компаниями. The Village узнал, что из этого может выйти
Как научить горожан бороться с управляющими компаниями Администрация Владивостока создала школу «Управдом», чтобы научить горожан внимательно читать Жилищный кодекс и общаться с управляющими компаниями. The Village узнал, что из этого может выйти
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ Руководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.