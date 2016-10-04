Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле Зарплаты на заводах, квартиры с видом на горы и яхтинг на водохранилище
Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле Зарплаты на заводах, квартиры с видом на горы и яхтинг на водохранилище
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Покорители Уральских горОрганизатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала
Покорители Уральских гор Организатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала
KFC начала тестировать сервис доставки еды в Москве и регионах
В проекте участвуют рестораны в столичном регионе, а также в десяти городах на Урале
Диссовет отложил решение вопроса о лишении Мединского ученой степени
Совет должен был рассмотреть жалобы на плагиат в работе министра культуры