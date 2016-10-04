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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле
Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле Зарплаты на заводах, квартиры с видом на горы и яхтинг на водохранилище
Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле

Сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле
Зарплаты на заводах, квартиры с видом на горы и яхтинг на водохранилище

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Покорители Уральских гор

Покорители Уральских горОрганизатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

Покорители Уральских гор

Покорители Уральских гор
Организатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

KFC начала тестировать сервис доставки еды в Москве и регионах

В проекте участвуют рестораны в столичном регионе, а также в десяти городах на Урале

KFC начала тестировать сервис доставки еды в Москве и регионах

Диссовет отложил решение вопроса о лишении Мединского ученой степени

Совет должен был рассмотреть жалобы на плагиат в работе министра культуры

Диссовет отложил решение вопроса о лишении Мединского ученой степени