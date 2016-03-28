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Новости

Интерактивный проект о том, что такое агломерации

Он был подготовлен к Московскому урбанистическому форуму

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Новости

Интерактивный проект о том, что такое агломерации Он был подготовлен к Московскому урбанистическому форуму

Город

Карта шаговой доступности Galton

Компания Urbica Design разработала интерактивную карту, которая служит для построения так называемых «зон доступности»

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Город

Карта шаговой доступности Galton Компания Urbica Design разработала интерактивную карту, которая служит для построения так называемых «зон доступности»

Как карты помогают сделать город лучше
Как это работает
Как карты помогают сделать город лучше The Village поговорил с командами Urbica Design и Habidatum, которые профессионально занимаются городской картографией и большими данными
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Как карты помогают сделать город лучше
Как это работает

Как карты помогают сделать город лучше The Village поговорил с командами Urbica Design и Habidatum, которые профессионально занимаются городской картографией и большими данными