Гости столицы: Иностранные спортсмены о Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве Пять звёзд спорта из разных стран — о московской еде, пробках, болельщиках и организации прошедшего Чемпионата мира по лёгкой атлетике.
Гости столицы: Иностранные спортсмены о Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве Пять звёзд спорта из разных стран — о московской еде, пробках, болельщиках и организации прошедшего Чемпионата мира по лёгкой атлетике.
Цифра дня: Усейн Болт оценил московский чемпионат мира
Усейн Болт заявил, что прошедший в Москве чемпионат мира по лёгкой атлетике был организован не лучшим образом.
Цифра дня: Усейн Болт оценил московский чемпионат мира Усейн Болт заявил, что прошедший в Москве чемпионат мира по лёгкой атлетике был организован не лучшим образом.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в снимках Instagram Что фотографируют зрители и участники Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве: Путин на ладошке, поцелуи с Болтом, кривляния и легкая обнаженка.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в снимках Instagram Что фотографируют зрители и участники Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве: Путин на ладошке, поцелуи с Болтом, кривляния и легкая обнаженка.
Планы на выходные: 2−4 августа Фестиваль мороженого и большая пижамная вечеринка, арт-прогулка и велоэкскурсия, последние дни работы выставок научного искусства и снимков океанов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 2−4 августа Фестиваль мороженого и большая пижамная вечеринка, арт-прогулка и велоэкскурсия, последние дни работы выставок научного искусства и снимков океанов в числе приметных событий выходных.
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.