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Новости

Фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову дали два года условно

Суд учел заболевание подсудимого

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Новости

Фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову дали два года условно Суд учел заболевание подсудимого

Новости

Оппозиционеру Марку Гальперину отменили условный срок. Вместо этого теперь — реальный

Он осужден за призывы к экстремизму

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Новости

Оппозиционеру Марку Гальперину отменили условный срок. Вместо этого теперь — реальный Он осужден за призывы к экстремизму

Новости

Гальперина осудили на два года условно за призывы к экстремизму

Сам активист свою вину отрицает

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Новости

Гальперина осудили на два года условно за призывы к экстремизму Сам активист свою вину отрицает