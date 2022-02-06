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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько уток остались зимовать в столице
Цифра дня
6 февраля 2022

Сколько уток остались зимовать в столице

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Власти годами игнорируют проблему

В Москве проведут утиную перепись
19 июня 2021

В Москве проведут утиную перепись

Как спасти уток, если они потерялись в городе?
Как спасти уток, если они потерялись в городе? Кажется, эти птички не так уж и беспомощны
Как спасти уток, если они потерялись в городе?

Как спасти уток, если они потерялись в городе?
Кажется, эти птички не так уж и беспомощны

Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток

В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению

Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Почему в Яузе массово гибнут утки? Что говорят местные жители, власти и экологи
Почему в Яузе массово гибнут утки?

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Что говорят местные жители, власти и экологи

Куда исчезают утки с городских прудов зимой
Куда исчезают утки с городских прудов зимой И почему их опасно кормить черным хлебом
Куда исчезают утки с городских прудов зимой

Куда исчезают утки с городских прудов зимой
И почему их опасно кормить черным хлебом

Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей

Подрядчик должен содержать четырёх лебедей-шипунов, шесть серых гусей и четыре домашних утки

Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей

Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра?
Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра?

Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.