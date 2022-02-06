Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Как спасти уток, если они потерялись в городе? Кажется, эти птички не так уж и беспомощны
Как спасти уток, если они потерялись в городе?
Кажется, эти птички не так уж и беспомощны
Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток
В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению
Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей
Подрядчик должен содержать четырёх лебедей-шипунов, шесть серых гусей и четыре домашних утки
Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Страдают ли гуси и утки при производстве фуа-гра? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей жилого комплекса «Золотые ключи 2». К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.