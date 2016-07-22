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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях

В случае массовых перекрытий уведомление получают пользователи, обращавшиеся к электронным сервисам автомобильной тематики

Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях