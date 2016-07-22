Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время
Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня
«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп
Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей
Сервис «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях
В случае массовых перекрытий уведомление получают пользователи, обращавшиеся к электронным сервисам автомобильной тематики