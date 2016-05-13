Назначено новое руководство «РБК»
Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС
Назначено новое руководство «РБК» Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС
Бывший шеф-редактор «РБК» назвала причину давления на холдинг
По её словам, проблемы «РБК» начались после публикаций о «Панамском архиве»
Бывший шеф-редактор «РБК» назвала причину давления на холдинг По её словам, проблемы «РБК» начались после публикаций о «Панамском архиве»
Reuters назвал вызвавшую увольнения в «РБК» статью
Речь идёт о публикации про «дворец Путина» под Геленджиком от 11 мая