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Назначено новое руководство «РБК»

Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС

Назначено новое руководство «РБК»
Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС

Бывший шеф-редактор «РБК» назвала причину давления на холдинг

По её словам, проблемы «РБК» начались после публикаций о «Панамском архиве»

Бывший шеф-редактор «РБК» назвала причину давления на холдинг
По её словам, проблемы «РБК» начались после публикаций о «Панамском архиве»

Reuters назвал вызвавшую увольнения в «РБК» статью

Речь идёт о публикации про «дворец Путина» под Геленджиком от 11 мая

Reuters назвал вызвавшую увольнения в «РБК» статью
Речь идёт о публикации про «дворец Путина» под Геленджиком от 11 мая