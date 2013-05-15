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Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram

Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

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Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

0
Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях

Новости

Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится

0
Новости

Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится

Новости

«Рацию» для Apple Watch временно отключили — функция позволяла прослушивать устройства

Ошибку пообещали исправить в ближайшем обновлении

0
Новости

«Рацию» для Apple Watch временно отключили — функция позволяла прослушивать устройства Ошибку пообещали исправить в ближайшем обновлении

Новости

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей

По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР

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Новости

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР

Новости

Наиболее распространенные уязвимости российских онлайн-банков

Эксперты признали защищенность 61 % банковских сайтов низкой

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Новости

Наиболее распространенные уязвимости российских онлайн-банков Эксперты признали защищенность 61 % банковских сайтов низкой

Новости

Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте»

Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали

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Новости

Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте» Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали

Новости

«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов

Из большинства аппаратов также можно украсть деньги

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Новости

«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов Из большинства аппаратов также можно украсть деньги

Новости

На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением

Ошибка действует и на macOS

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Новости

На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением Ошибка действует и на macOS

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Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей

Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года

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Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года

Новости

Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений

Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre

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Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre

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Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Менять данные можно в магазине приложений App Store

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Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля Менять данные можно в магазине приложений App Store

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В смартфонах Samsung обнаружили критическую уязвимость

Она позволяет получить доступ ко всем функциям аппарата, в том числе — к его прослушке

0
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В смартфонах Samsung обнаружили критическую уязвимость Она позволяет получить доступ ко всем функциям аппарата, в том числе — к его прослушке

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В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость

С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании

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В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании

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Из-за уязвимости в «Ростелекоме» владелец запрещённого сайта может заблокировать любой другой

Первой жертвой стал «Яндекс»

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Из-за уязвимости в «Ростелекоме» владелец запрещённого сайта может заблокировать любой другой Первой жертвой стал «Яндекс»