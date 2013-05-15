В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram
Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится
Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится
«Рацию» для Apple Watch временно отключили — функция позволяла прослушивать устройства
Ошибку пообещали исправить в ближайшем обновлении
«Рацию» для Apple Watch временно отключили — функция позволяла прослушивать устройства Ошибку пообещали исправить в ближайшем обновлении
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей
По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
Наиболее распространенные уязвимости российских онлайн-банков
Эксперты признали защищенность 61 % банковских сайтов низкой
Наиболее распространенные уязвимости российских онлайн-банков Эксперты признали защищенность 61 % банковских сайтов низкой
Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте»
Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали
Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте» Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали
«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов
Из большинства аппаратов также можно украсть деньги
«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов Из большинства аппаратов также можно украсть деньги
На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением Ошибка действует и на macOS
Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей
Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года
Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года
Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений
Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre
Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre
Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля
Менять данные можно в магазине приложений App Store
Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля Менять данные можно в магазине приложений App Store
В смартфонах Samsung обнаружили критическую уязвимость
Она позволяет получить доступ ко всем функциям аппарата, в том числе — к его прослушке
В смартфонах Samsung обнаружили критическую уязвимость Она позволяет получить доступ ко всем функциям аппарата, в том числе — к его прослушке
В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость
С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании