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Сделать дороги платными, а общественный транспорт бесплатным
Предложение дня
11 сентября 2020

Сделать дороги платными, а общественный транспорт бесплатным

Греция разрешила въезд тысяче россиян
2 сентября 2020

Греция разрешила въезд тысяче россиян