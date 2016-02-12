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Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Кинопремьеры
Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино
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Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Кинопремьеры

Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания» Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино