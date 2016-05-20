Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года
Все из-за старого допингового скандала
ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах
РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет
«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования
Новые правила вступают в силу с 1 апреля
Дисквалифицированные биатлонистки подадут в суд на Родченкова
Спортсменки потребуют от информатора ВАДА денежную компенсацию
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга
В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года
ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года
В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
Заместитель министра спорта России уволен со своего поста
Уточняется, что Юрий Нагорных оставляет должность по собственному желанию
Суд арестовал имущество информатора ВАДА о допинге в России
Ранее правоохранительные органы уже провели ряд обысков и выемок документов по делу Родченкова
Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио
Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений
ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады
В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)
Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
ВАДА признало достоверной информацию о подмене проб российских спортсменов в Сочи
По данным ВАДА, в подмене участвовали сотрудники ФСБ
Российских спортсменов уличили в массовом уклонении от допинг-проб
Чтобы скрыться от агентов ВАДА, некоторые спортсмены даже снимались с соревнований
ФСБ обвинили в препятствовании расследованию допингового скандала
ВАДА потребовала обеспечить полный доступ ко всем российским спортсменам, в том числе к проживающим в ЗАТО