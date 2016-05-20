Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года
Все из-за старого допингового скандала
Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года Все из-за старого допингового скандала
ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах
РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет
ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет
«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования
Новые правила вступают в силу с 1 апреля
«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования Новые правила вступают в силу с 1 апреля
Дисквалифицированные биатлонистки подадут в суд на Родченкова
Спортсменки потребуют от информатора ВАДА денежную компенсацию
Дисквалифицированные биатлонистки подадут в суд на Родченкова Спортсменки потребуют от информатора ВАДА денежную компенсацию
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга
В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года
ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года
ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года
В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм
ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм
В России нашли замену мельдонию В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
Заместитель министра спорта России уволен со своего поста
Уточняется, что Юрий Нагорных оставляет должность по собственному желанию
Заместитель министра спорта России уволен со своего поста Уточняется, что Юрий Нагорных оставляет должность по собственному желанию
Суд арестовал имущество информатора ВАДА о допинге в России
Ранее правоохранительные органы уже провели ряд обысков и выемок документов по делу Родченкова
Суд арестовал имущество информатора ВАДА о допинге в России Ранее правоохранительные органы уже провели ряд обысков и выемок документов по делу Родченкова
Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио
Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений
Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений
ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады
В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов
ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)
Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено) Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
Российских спортсменов уличили в массовом уклонении от допинг-проб
Чтобы скрыться от агентов ВАДА, некоторые спортсмены даже снимались с соревнований
Российских спортсменов уличили в массовом уклонении от допинг-проб Чтобы скрыться от агентов ВАДА, некоторые спортсмены даже снимались с соревнований
ФСБ обвинили в препятствовании расследованию допингового скандала
ВАДА потребовала обеспечить полный доступ ко всем российским спортсменам, в том числе к проживающим в ЗАТО