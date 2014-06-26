Завтраки дома: Утренний бургер из кафе The Burger Brothers Третий выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар Вадим Сарап рассказывает, как приготовить утренний бургер с яйцом
Завтраки дома: Утренний бургер из кафе The Burger Brothers Третий выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар Вадим Сарап рассказывает, как приготовить утренний бургер с яйцом
Рабочий стол: Вадим Сарап (The Burger Brothers) Hopes & Fears посмотрел, как работает сооснователь The Burger Brothers Вадим Сарап, ценитель натуральных продуктов и хороших историй.