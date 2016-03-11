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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели