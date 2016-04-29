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Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Гид The Village
Наборы для пикника в ресторанах МосквыThe Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
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Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Гид The Village

Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе