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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова

Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа

На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Выставка Айвазовского по посещаемости бьёт рекорд выставки Серова

На данный момент продано около 109 тысяч билетов

Выставка Айвазовского по посещаемости бьёт рекорд выставки Серова

В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова»

Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя

В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова»

Продлить выставку Серова на месяц (обновлено)

С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи

Продлить выставку Серова на месяц (обновлено)

Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя

Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский

Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя

Очередь на выставку Валентина Серова

Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января

Очередь на выставку Валентина Серова