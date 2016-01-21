На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова
Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
Выставка Айвазовского по посещаемости бьёт рекорд выставки Серова
На данный момент продано около 109 тысяч билетов
В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова»
Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя
Продлить выставку Серова на месяц (обновлено)
С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи
Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя
Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский
Очередь на выставку Валентина Серова
Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января