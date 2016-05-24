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Стоит ли обсуждать работу с приятелем из конкурирующей компании?
Стоит ли обсуждать работу с приятелем из конкурирующей компании? The Village узнал, как общаться с другом, если он работает на конкурентов
Стоит ли обсуждать работу с приятелем из конкурирующей компании?

Стоит ли обсуждать работу с приятелем из конкурирующей компании?
The Village узнал, как общаться с другом, если он работает на конкурентов