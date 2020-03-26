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Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля
Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение