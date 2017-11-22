Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено) Впервые с февраля 2016 года
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля
Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака»
В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака» В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США
Госдума приняла закон о запрете табло с курсами валют на улицах
Инфотабло могут размещать только внутри помещений
Госдума приняла закон о запрете табло с курсами валют на улицах Инфотабло могут размещать только внутри помещений
Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel
Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира
Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира
Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась
Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась
Доллар достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года Курс евро также продолжает расти
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей
Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года
При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии
Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года
Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций
Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»
В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей
Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник» В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей
Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту
Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса
Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса
Курс евро на бирже впервые за два года превысил 80 рублей
Аналитики связывают падение стоимости российской валюты с санкциями
Курс евро на бирже впервые за два года превысил 80 рублей Аналитики связывают падение стоимости российской валюты с санкциями
Продавцы одежды и обуви предупредили о росте цен из-за обвала курса рубля
Подорожания коллекций удастся избежать, если колебания курсов не превысят 10 %
Продавцы одежды и обуви предупредили о росте цен из-за обвала курса рубля Подорожания коллекций удастся избежать, если колебания курсов не превысят 10 %
Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики
В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности
Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности
Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года
Аналитики связывают падение стоимости рубля с санкциями
Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года Аналитики связывают падение стоимости рубля с санкциями
Официальный курс евро обновил максимум с августа 2017 года
Падение стоимости российской валюты связывают с санкциями
Официальный курс евро обновил максимум с августа 2017 года Падение стоимости российской валюты связывают с санкциями
Курс доллара к рублю достиг минимальной отметки с июня
С начала 2018 года доллар подешевел на 1 рубль, или на 1,8 %