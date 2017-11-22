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Новости

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено)

Впервые с февраля 2016 года

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Новости

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено) Впервые с февраля 2016 года

Новости

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции

0
Новости

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции

Новости

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака»

В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США

0
Новости

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака» В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США

Новости

Госдума приняла закон о запрете табло с курсами валют на улицах

Инфотабло могут размещать только внутри помещений

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Новости

Госдума приняла закон о запрете табло с курсами валют на улицах Инфотабло могут размещать только внутри помещений

Новости

Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel

Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира

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Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира

Новости

Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась

0
Новости

Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась

Новости

Доллар достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс евро также продолжает расти

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Новости

Доллар достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года Курс евро также продолжает расти

Новости

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей

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Новости

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей

Новости

Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года

При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии

0
Новости

Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии

Новости

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций

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Новости

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций

Новости

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»

В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей

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Новости

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник» В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей

Новости

Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту

Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса

1
Новости

Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса

Новости

Курс евро на бирже впервые за два года превысил 80 рублей

Аналитики связывают падение стоимости российской валюты с санкциями

0
Новости

Курс евро на бирже впервые за два года превысил 80 рублей Аналитики связывают падение стоимости российской валюты с санкциями

Новости

Продавцы одежды и обуви предупредили о росте цен из-за обвала курса рубля

Подорожания коллекций удастся избежать, если колебания курсов не превысят 10 %

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Новости

Продавцы одежды и обуви предупредили о росте цен из-за обвала курса рубля Подорожания коллекций удастся избежать, если колебания курсов не превысят 10 %

Новости

Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики

В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности

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Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности

Новости

Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года

Аналитики связывают падение стоимости рубля с санкциями

0
Новости

Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года Аналитики связывают падение стоимости рубля с санкциями

Новости

Официальный курс евро обновил максимум с августа 2017 года

Падение стоимости российской валюты связывают с санкциями

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Новости

Официальный курс евро обновил максимум с августа 2017 года Падение стоимости российской валюты связывают с санкциями

Новости

Курс доллара к рублю достиг минимальной отметки с июня

С начала 2018 года доллар подешевел на 1 рубль, или на 1,8 %

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Новости

Курс доллара к рублю достиг минимальной отметки с июня С начала 2018 года доллар подешевел на 1 рубль, или на 1,8 %

Обвалится ли рубль в 2018 году
Финансы
Обвалится ли рубль в 2018 годуНасколько опасны «черный лебедь» из США и выборы президента
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Обвалится ли рубль в 2018 году
Финансы

Обвалится ли рубль в 2018 году Насколько опасны «черный лебедь» из США и выборы президента

Как лучше расплачиваться картой за рубежом?
Финансы
Как лучше расплачиваться картой за рубежом?Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях конвертации валют и выясняем, какую карту лучше взять с собой в отпуск
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Как лучше расплачиваться картой за рубежом?
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Как лучше расплачиваться картой за рубежом? Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях конвертации валют и выясняем, какую карту лучше взять с собой в отпуск

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