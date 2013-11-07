Варламов и «Мослента» запускают спецпроект «Мослента Варламова»
Команда Варламова называет новую «Мосленту» «СМИ-супергерой»
Варламов и «Мослента» запускают спецпроект «Мослента Варламова» Команда Варламова называет новую «Мосленту» «СМИ-супергерой»
Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ
Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»
Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.