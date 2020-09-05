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5 сентября 2020
«Как тебе его харизма и усы?»: Пользователи соцсетей — о «перехваченном разговоре Варшавы и Берлина»
«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву
Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста
Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом
Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.
Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы
Не только ради денег В конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...