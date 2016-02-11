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Почему беговые лыжи — главный спорт этой зимы. Часть 2 Продолжаем рассказ о самом актуальном фитнес-тренде этой зимы
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Ход коньком: Почему беговые лыжи — главный спорт этой зимы В новом спецпроекте испытываем спортивный тренд на себе и осваиваем тонкости техники