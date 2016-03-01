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Город

В Москве пройдет выставка ранних работ Кандинского

Часть картин представят в России впервые

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Город

В Москве пройдет выставка ранних работ Кандинского Часть картин представят в России впервые

Образование

Третьяковская галерея запустила онлайн-выставку Кандинского

В экспозицию вошли оцифрованные работы художника, его записи, а также произведения, служившие Кандинскому вдохновением

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Образование

Третьяковская галерея запустила онлайн-выставку Кандинского В экспозицию вошли оцифрованные работы художника, его записи, а также произведения, служившие Кандинскому вдохновением

Город

В Москве появятся улицы Кандинского и Гинзбурга

Названия в честь художников-авангардистов получат улицы в районе ЗИЛа

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Город

В Москве появятся улицы Кандинского и Гинзбурга Названия в честь художников-авангардистов получат улицы в районе ЗИЛа