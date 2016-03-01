Город
В Москве пройдет выставка ранних работ Кандинского Часть картин представят в России впервые
Образование
Третьяковская галерея запустила онлайн-выставку Кандинского
В экспозицию вошли оцифрованные работы художника, его записи, а также произведения, служившие Кандинскому вдохновением
Образование
Третьяковская галерея запустила онлайн-выставку Кандинского В экспозицию вошли оцифрованные работы художника, его записи, а также произведения, служившие Кандинскому вдохновением
Город
В Москве появятся улицы Кандинского и Гинзбурга
Названия в честь художников-авангардистов получат улицы в районе ЗИЛа
Город