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28 сентября 2021

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Важных иноагентов»

15 июля 2021

Суд обязал «Важные истории» удалить расследование о покупке «Роснефтью» акций Pirelli

Цифра дня
8 июня 2021

Сколько кандидатов власти не допустили до выборов с 2007 года

У ИК-3 задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и оператора издания. Спустя час их отпустили
обновлено17 апреля 2021

У ИК-3 задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и оператора издания. Спустя час их отпустили

18 декабря 2020

Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Путина пытались взломать после пресс-конференции президента

21 сентября 2020

«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов