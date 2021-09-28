Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Важных иноагентов»
Суд обязал «Важные истории» удалить расследование о покупке «Роснефтью» акций Pirelli
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Сколько кандидатов власти не допустили до выборов с 2007 года
У ИК-3 задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и оператора издания. Спустя час их отпустили
Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Путина пытались взломать после пресс-конференции президента
«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов