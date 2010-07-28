Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
В пруду парка Горького утонул бывший десантник
Инцидент произошёл во время празднования Дня ВДВ
День ВДВ в снимках в Instagram Пьяные и не очень десантники, фонтаны, животные, дети и голые женщины — россияне фиксируют в Instagram ход Дня ВДВ.
Комментарий: Андрей Чапурский о купании десантников в фонтанах Секретарь Союза десантников России рассказал о том, зачем вэдэвэшники купаются в фонтанах и как иначе отмечают свой профессиональный праздник.
Фоторепортаж: День ВДВ в парке Горького The Village побывал на дне ВДВ в обновленном парке Горького и спросил десантников, заметили ли они какие-то глобальные изменения.
Из-за жары десантникам разрешат купаться в фонтанах В этом году в день ВДВ десантникам официально разрешат купаться в фонтанах Москвы. Такое решение обосновано аномально жаркой погодой. Об этом 28 июля РСН сообщил пресс-секретарь столичного ГУВД Виктор Бирюков.