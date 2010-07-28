Из-за жары десантникам разрешат купаться в фонтанах В этом году в день ВДВ десантникам официально разрешат купаться в фонтанах Москвы. Такое решение обосновано аномально жаркой погодой. Об этом 28 июля РСН сообщил пресс-секретарь столичного ГУВД Виктор Бирюков.