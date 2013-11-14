«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств
Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре
«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре
Зарплаты российских министров в 2016 году
Самый богатый министр в 2016 году заработал в 100 раз больше самого «бедного»
Зарплаты российских министров в 2016 году Самый богатый министр в 2016 году заработал в 100 раз больше самого «бедного»
Власти хотят передать Росстат в подчинение Минэкономразвития
В ближайшие выходные чиновники обсудят этот вопрос на встрече у первого вице-премьера Игоря Шувалова
Власти хотят передать Росстат в подчинение Минэкономразвития В ближайшие выходные чиновники обсудят этот вопрос на встрече у первого вице-премьера Игоря Шувалова
Проверять малоимущие семьи перед предоставлением им жилья
По данным департамента городского имущества, в Москве сейчас насчитывается 75 тысяч очередников на квартиры
Проверять малоимущие семьи перед предоставлением им жилья По данным департамента городского имущества, в Москве сейчас насчитывается 75 тысяч очередников на квартиры
В России хотят создать министерство государственной безопасности
Новое ведомство должно появиться в результате реформы правоохранительных и силовых структур
В России хотят создать министерство государственной безопасности Новое ведомство должно появиться в результате реформы правоохранительных и силовых структур
СМИ сообщили об отставке министра образования Дмитрия Ливанова (обновлено)
Отставка произойдёт за месяц до выборов, которые назначены на 18 сентября
СМИ сообщили об отставке министра образования Дмитрия Ливанова (обновлено) Отставка произойдёт за месяц до выборов, которые назначены на 18 сентября
ФСКН и ФМС стали частью МВД Такое решение принял Владимир Путин
Путин поручил сократить надзорные ведомства
Предполагается, что правительство не только уменьшит число контролирующих органов, но и ликвидирует их дублирующиеся функции, из-за которых страдает бизнес