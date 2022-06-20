«Ночь Победы» — война на стенах города Ко Дню Победы московские власти украсили центр города билбордами и стендами с плакатами военных лет. В ночь с 9 на 10 мая в Москве также пройдут мультимедийные программы «Ночь Победы» — на Манежной и Триумфальной площадях, а также на Поклонной горе и на Центральном выставочном зале «Манеж» будут спроецированы кадры военной хроники и военные плакаты.