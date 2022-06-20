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МЫ В СОЦСЕТЯХ

20 июня 2022

На московских улицах появятся указатели к 81-й годовщине ВОВ

«Смотрю телевизор и плачу»: Что ветераны ВОВ думают о «спецоперации»
«Смотрю телевизор и плачу»: Что ветераны ВОВ думают о «спецоперации»
«Смотрю телевизор и плачу»: Что ветераны ВОВ думают о «спецоперации»

«Смотрю телевизор и плачу»: Что ветераны ВОВ думают о «спецоперации»

28 апреля 2022

Петербуржцу грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий «Деды воевали»

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду

Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года

Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи

Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

В России запустят канал «Победа» с историями военных лет

Канал начнет вещание весной этого года

В России запустят канал «Победа» с историями военных лет

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

На северо-западе Москвы обнаружили военный снаряд

На место происшествия вызвали саперов

На северо-западе Москвы обнаружили военный снаряд

В центре Москвы обнаружили два снаряда времен ВОВ

К месту находки вызвали саперов

В центре Москвы обнаружили два снаряда времен ВОВ

«Поезд Победы» в метро

Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

«Поезд Победы» в метро

В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция

Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками

В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция

На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ

После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена

На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ

В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ

Объект обнаружили во время строительных работ

В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ

Орудия, защищавшие Москву во время войны, открыли для просмотра

Их можно увидеть на 41-м километре Волоколамского шоссе

Орудия, защищавшие Москву во время войны, открыли для просмотра

В доме на западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ

На месте работают саперы

В доме на западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ

На юго-востоке Москвы обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Две авиационные бомбы были найдены на Газгольдерной улице

На юго-востоке Москвы обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Военные музеи Москвы будут работать бесплатно в День памяти и скорби

В акции участвуют Государственный музей обороны Москвы и музей-панорама «Бородинская битва»

Военные музеи Москвы будут работать бесплатно в День памяти и скорби

Москвичи примут участие в памятных акциях в День памяти и скорби

Мероприятия приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны

Москвичи примут участие в памятных акциях в День памяти и скорби

В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны

Найденные снаряды могут быть авиационными

В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны

Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ

Снаряд обнаружили при демонтаже асфальтового и бетонного покрытия

Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ

Потребовать компенсацию от Германии за потерянное детство

«Справедливая Россия» подготовит законопроект, гарантирующий бесплатную юридическую помощь в подготовке таких исков

Потребовать компенсацию от Германии за потерянное детство

В Москве нашли авиабомбу времен ВОВ

Снаряд обнаружили во время ремонтных работ на юго-западе столицы

В Москве нашли авиабомбу времен ВОВ

Петербурженки 1917 года рождения

Петербурженки 1917 года рожденияРовесницы революции о своей жизни, Сталине и Путине, войне и мире, а также о том, когда было лучше: в этом столетии или в прошлом

Петербурженки 1917 года рождения

Петербурженки 1917 года рождения
Ровесницы революции о своей жизни, Сталине и Путине, войне и мире, а также о том, когда было лучше: в этом столетии или в прошлом

В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны

Тест подготовит МГУ имени М.В. Ломоносова

В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны

В переулке в центре Москвы перекрыли движение из-за снаряда времён войны

Снаряд нашли в Стрельбищенском переулке

В переулке в центре Москвы перекрыли движение из-за снаряда времён войны

На Болотной площади воссоздадут последнюю мирную ночь 1941 года

Во время акции организаторы зажгут по одной свече на каждый день войны

На Болотной площади воссоздадут последнюю мирную ночь 1941 года

На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу

Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны

На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу

Дать избирательное право погибшим в Великой Отечественной войне

Так они смогут повлиять на развитие страны, которую защищали

Дать избирательное право погибшим в Великой Отечественной войне

Заработал сайт-путеводитель по местам военно-исторического наследия

В нём можно будет узнавать о памятных местах и следить за их состоянием

Заработал сайт-путеводитель по местам военно-исторического наследия

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Парады Победы на Красной площади — в цифрах и фактах
Парады Победы на Красной площади — в цифрах и фактах The Village вспоминает историю праздника Дня Победы и сравнивает нынешний парад с юбилеями прошлых лет
Парады Победы на Красной площади — в цифрах и фактах

Парады Победы на Красной площади — в цифрах и фактах
The Village вспоминает историю праздника Дня Победы и сравнивает нынешний парад с юбилеями прошлых лет

Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»
Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил» Настроения послевоенных лет в иллюстрациях художников из знаменитого сатирического издания
Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»

Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»
Настроения послевоенных лет в иллюстрациях художников из знаменитого сатирического издания

Москва сегодня и в военных фотографиях 1940-х годов
Москва сегодня и в военных фотографиях 1940-х годов The Village узнал, как изменился город со времён Великой Отечественной войны
Москва сегодня и в военных фотографиях 1940-х годов

Москва сегодня и в военных фотографиях 1940-х годов
The Village узнал, как изменился город со времён Великой Отечественной войны

В московском метро заявили, что продолжат закрашивать барельефы на станциях

Представители столичной подземки пояснили, что технологические требования полностью соблюдаются

В московском метро заявили, что продолжат закрашивать барельефы на станциях

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

«Ночь Победы» — война на стенах города
«Ночь Победы» — война на стенах города Ко Дню Победы московские власти украсили центр города билбордами и стендами с плакатами военных лет. В ночь с 9 на 10 мая в Москве также пройдут мультимедийные программы «Ночь Победы» — на Манежной и Триумфальной площадях, а также на Поклонной горе и на Центральном выставочном зале «Манеж» будут спроецированы кадры военной хроники и военные плакаты.
«Ночь Победы» — война на стенах города

«Ночь Победы» — война на стенах города
Ко Дню Победы московские власти украсили центр города билбордами и стендами с плакатами военных лет. В ночь с 9 на 10 мая в Москве также пройдут мультимедийные программы «Ночь Победы» — на Манежной и Триумфальной площадях, а также на Поклонной горе и на Центральном выставочном зале «Манеж» будут спроецированы кадры военной хроники и военные плакаты.