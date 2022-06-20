Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года
Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи
Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа
Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала
В России запустят канал «Победа» с историями военных лет
Канал начнет вещание весной этого года
Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет
По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства
В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция
Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками
На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ
После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена
В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ
Объект обнаружили во время строительных работ
Орудия, защищавшие Москву во время войны, открыли для просмотра
Их можно увидеть на 41-м километре Волоколамского шоссе
На юго-востоке Москвы обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны
Две авиационные бомбы были найдены на Газгольдерной улице
Военные музеи Москвы будут работать бесплатно в День памяти и скорби
В акции участвуют Государственный музей обороны Москвы и музей-панорама «Бородинская битва»
Москвичи примут участие в памятных акциях в День памяти и скорби
Мероприятия приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны
В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны
Найденные снаряды могут быть авиационными
Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ
Снаряд обнаружили при демонтаже асфальтового и бетонного покрытия
Потребовать компенсацию от Германии за потерянное детство
«Справедливая Россия» подготовит законопроект, гарантирующий бесплатную юридическую помощь в подготовке таких исков
В Москве нашли авиабомбу времен ВОВ
Снаряд обнаружили во время ремонтных работ на юго-западе столицы
Петербурженки 1917 года рожденияРовесницы революции о своей жизни, Сталине и Путине, войне и мире, а также о том, когда было лучше: в этом столетии или в прошлом
Петербурженки 1917 года рождения Ровесницы революции о своей жизни, Сталине и Путине, войне и мире, а также о том, когда было лучше: в этом столетии или в прошлом
В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны
Тест подготовит МГУ имени М.В. Ломоносова
В переулке в центре Москвы перекрыли движение из-за снаряда времён войны
Снаряд нашли в Стрельбищенском переулке
На Болотной площади воссоздадут последнюю мирную ночь 1941 года
Во время акции организаторы зажгут по одной свече на каждый день войны
На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу
Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны
Дать избирательное право погибшим в Великой Отечественной войне
Так они смогут повлиять на развитие страны, которую защищали
Заработал сайт-путеводитель по местам военно-исторического наследия
В нём можно будет узнавать о памятных местах и следить за их состоянием
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Парады Победы на Красной площади — в цифрах и фактах The Village вспоминает историю праздника Дня Победы и сравнивает нынешний парад с юбилеями прошлых лет
Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил» Настроения послевоенных лет в иллюстрациях художников из знаменитого сатирического издания
Москва сегодня и в военных фотографиях 1940-х годов The Village узнал, как изменился город со времён Великой Отечественной войны
В московском метро заявили, что продолжат закрашивать барельефы на станциях
Представители столичной подземки пояснили, что технологические требования полностью соблюдаются
Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».