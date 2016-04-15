Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST»
Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции о здоровом питании, тренировки от сайклинг-студии Velobea
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку