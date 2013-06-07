Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поглощение AOL, поддержка Telegram и рекорды рынка искусства
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поглощение AOL, поддержка Telegram и рекорды рынка искусства Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
YouTube обвинил провайдеров в медленной загрузке роликов
Видеосервис предлагает пользователям узнать, кто из операторов связи лучше остальных справляется с обработкой потокового видео
YouTube обвинил провайдеров в медленной загрузке роликов Видеосервис предлагает пользователям узнать, кто из операторов связи лучше остальных справляется с обработкой потокового видео
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны
Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Google, Facebook и Skype подозреваются в предоставлении данных о пользователях спецслужбам США
Агентство национальной безопасности уверяет, что таким образом могут проверяться только иностранные граждане