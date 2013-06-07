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Новости

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Поглощение AOL, поддержка Telegram и рекорды рынка искусства

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Поглощение AOL, поддержка Telegram и рекорды рынка искусства Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

YouTube обвинил провайдеров в медленной загрузке роликов

Видеосервис предлагает пользователям узнать, кто из операторов связи лучше остальных справляется с обработкой потокового видео

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Новости

YouTube обвинил провайдеров в медленной загрузке роликов Видеосервис предлагает пользователям узнать, кто из операторов связи лучше остальных справляется с обработкой потокового видео

Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны

Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

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Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

Новости

Google, Facebook и Skype подозреваются в предоставлении данных о пользователях спецслужбам США

Агентство национальной безопасности уверяет, что таким образом могут проверяться только иностранные граждане

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Новости

Google, Facebook и Skype подозреваются в предоставлении данных о пользователях спецслужбам США Агентство национальной безопасности уверяет, что таким образом могут проверяться только иностранные граждане