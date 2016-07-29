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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus
Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча

Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов

Наставники отвечают за командную мотивацию

Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Что такое биф, флип и низкий флекс

На рэп-баттле Versus и #Slovospb отцензурировали шутки про патриарха и мост Кадырова

Цензуру в популярном рэп-баттле Versus применили впервые

На рэп-баттле Versus и #Slovospb отцензурировали шутки про патриарха и мост Кадырова