Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча
«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus
Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча
Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов
Наставники отвечают за командную мотивацию
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
На рэп-баттле Versus и #Slovospb отцензурировали шутки про патриарха и мост Кадырова
Цензуру в популярном рэп-баттле Versus применили впервые