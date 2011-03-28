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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)

Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене

В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)

«Яндекс» и «Вертолеты России» создадут в Москве систему аэротакси

Тестовые полеты обещают запустить уже в следующем году

«Яндекс» и «Вертолеты России» создадут в Москве систему аэротакси

После 2025 года в Москве планируют запустить аэротакси

Проектом занимаются «Вертолеты России»

После 2025 года в Москве планируют запустить аэротакси

«Яндекс.Такси» планирует добавить опцию заказа вертолетов

Изначально можно будет улететь от МКАД до Подмосковья

«Яндекс.Такси» планирует добавить опцию заказа вертолетов

ФСО признала свою причастность к полету военных вертолетов над Москвой

Накануне в соцсетях активно обсуждали необычный груз одного из Ми-8

ФСО признала свою причастность к полету военных вертолетов над Москвой

Запретить закупать авиатехнику за рубежом

Цель запрета — увеличить продажи российской вертолетной техники на внутреннем рынке

Запретить закупать авиатехнику за рубежом

В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено)

По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли

В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено)

В Сирии сбили российский вертолёт (обновлено)

Судьба членов экипажа выясняется

В Сирии сбили российский вертолёт (обновлено)

Литва сообщила о нарушении воздушного пространства российскими вертолётами

Инцидент заметил с земли пограничник

Литва сообщила о нарушении воздушного пространства российскими вертолётами

Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии

По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось

Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны

Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Где именно произошёл инцидент, не уточняется

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Правозащитники сообщили о сбитом российском вертолёте в Сирии

Самолёт был сбит противотанковой ракетой

Правозащитники сообщили о сбитом российском вертолёте в Сирии

Американские вертолёты Bell будут собирать в Екатеринбурге

До этого корпорация из США никогда не отдавала сборку за границу

Американские вертолёты Bell будут собирать в Екатеринбурге

Как московский девелопер стал продавать вертолёты
Как московский девелопер стал продавать вертолёты Александр Хрусталёв сначала построил площадку для своего вертолёта, а потом на её месте целый вертолётный мультицентр. The Village он рассказал, как ему это удалось
Как московский девелопер стал продавать вертолёты

Как московский девелопер стал продавать вертолёты
Александр Хрусталёв сначала построил площадку для своего вертолёта, а потом на её месте целый вертолётный мультицентр. The Village он рассказал, как ему это удалось

В Москве открылся ещё один вертодром

Площадка под названием «Аэросоюз-Гринвуд» начала работу на МКАД

В Москве открылся ещё один вертодром

Вид сверху: Что происходит в московском небе Планы об открытии неба над Москвой обсуждаются постоянно — The Village попытался разобраться, из чего сейчас состоит инфраструктура малой авиации города.

Вид сверху: Что происходит в московском небе

В Шереметьеве появилось авиатакси

Добраться до аэропорта Шереметьево теперь можно по воздуху.

В Шереметьеве появилось авиатакси

Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте

Чтобы не создавать пробок на дорогах, Дмитрий Медведев пересядет на вертолёт.

Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте

В «Москва-Сити» создадут вертолетные площадки для экстренной эвакуации Вертолетные площадки появятся в деловом центре в 2012 году, 5 вертолетов должны будут эвакуировать людей из высотных зданий в случае необходимости

В «Москва-Сити» создадут вертолетные площадки для экстренной эвакуации