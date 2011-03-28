В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)
Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене
«Яндекс» и «Вертолеты России» создадут в Москве систему аэротакси
Тестовые полеты обещают запустить уже в следующем году
«Яндекс.Такси» планирует добавить опцию заказа вертолетов
Изначально можно будет улететь от МКАД до Подмосковья
ФСО признала свою причастность к полету военных вертолетов над Москвой
Накануне в соцсетях активно обсуждали необычный груз одного из Ми-8
Запретить закупать авиатехнику за рубежом
Цель запрета — увеличить продажи российской вертолетной техники на внутреннем рынке
В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено)
По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли
Литва сообщила о нарушении воздушного пространства российскими вертолётами
Инцидент заметил с земли пограничник
Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии
По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось
Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны
Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Правозащитники сообщили о сбитом российском вертолёте в Сирии
Самолёт был сбит противотанковой ракетой
Американские вертолёты Bell будут собирать в Екатеринбурге
До этого корпорация из США никогда не отдавала сборку за границу
Как московский девелопер стал продавать вертолёты Александр Хрусталёв сначала построил площадку для своего вертолёта, а потом на её месте целый вертолётный мультицентр. The Village он рассказал, как ему это удалось
В Москве открылся ещё один вертодром
Площадка под названием «Аэросоюз-Гринвуд» начала работу на МКАД
В Шереметьеве появилось авиатакси
Добраться до аэропорта Шереметьево теперь можно по воздуху.
Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте
Чтобы не создавать пробок на дорогах, Дмитрий Медведев пересядет на вертолёт.