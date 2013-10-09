В офис ФБК пришли с обыском по делу о клевете А также к Алексею Навальному домой
На Навального завели дело о клевете против ветерана
Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
На Навального завели дело о клевете против ветерана Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов Система также поможет найти семью неизвестных солдат
«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов
Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны
«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны
До Музея Победы запустили бесплатные автобусы
Они будут отправляться от станций метро «Парк Победы» и «Минская»
До Музея Победы запустили бесплатные автобусы Они будут отправляться от станций метро «Парк Победы» и «Минская»
В Москве задержали вандалов за порчу стендов о ветеранах ВОВ
Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме
В Москве задержали вандалов за порчу стендов о ветеранах ВОВ Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме
В Кремль направили проект первой в России административной амнистии
Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами
В Кремль направили проект первой в России административной амнистии Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
На что живут ветераны 98-летний снайпер, который прошел Великую Отечественную войну, рассказал о своих доходах и тратах
«Прожили 400 лет без воды — значит, еще проживем»: Жители деревни Пыхтино — об отделении от Москвы Селяне о 12 годах борьбы за канализацию
В Москве 17 компаний такси будут бесплатно возить ветеранов 9 Мая
В этот день организуют две стоянки такси для ветеранов: на Поклонной горе и перед центральным входом на ВДНХ
В Москве 17 компаний такси будут бесплатно возить ветеранов 9 Мая
В этот день организуют две стоянки такси для ветеранов: на Поклонной горе и перед центральным входом на ВДНХ
В Москве до конца года будет действовать акция «Подвези ветерана»
В ней уже готовы принять участие около 100 водителей, которые будут подвозить ветеранов бесплатно
В Москве до конца года будет действовать акция «Подвези ветерана» В ней уже готовы принять участие около 100 водителей, которые будут подвозить ветеранов бесплатно
Ветераны — абоненты МГТС смогут бесплатно звонить с 1 по 14 мая Акция приурочена ко Дню Победы
Авиакомпании подарят ветеранам билеты ко Дню Победы
Бесплатные перелёты ветеранам предлагают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Якутия»
Авиакомпании подарят ветеранам билеты ко Дню Победы Бесплатные перелёты ветеранам предлагают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Якутия»
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Московские власти ограничат допуск ветеранов на парад ко Дню Победы
Посетить мероприятие смогут только держатели официальных приглашений
Московские власти ограничат допуск ветеранов на парад ко Дню Победы Посетить мероприятие смогут только держатели официальных приглашений
Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».