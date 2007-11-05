Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного
Выпускников ждет насыщенная программа в семи зонах по всему парку
В Московском зоопарке открылся новый вход
Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника
Исторический музей откроет парадный вход на Красной площади
Это случится впервые за 30 лет
Вход и выход на станцию метро «Молодёжная» временно ограничен (обновлено)
Западный вестибюль станции временно закрыт
Новый центральный вход парка «Сокольники»
Реставрация входной группы завершится ориентировочно в августе 2015 года
Говорит «Солянка» В субботу число желающих попасть в клуб по самым приблизительным подсчетам насчитывало 2000 человек. Большинство из них было красивыми и приятными – OK-people.