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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного

Выпускников ждет насыщенная программа в семи зонах по всему парку

Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного

В Московском зоопарке открылся новый вход

Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника

В Московском зоопарке открылся новый вход

Исторический музей откроет парадный вход на Красной площади

Это случится впервые за 30 лет

Исторический музей откроет парадный вход на Красной площади

Вход и выход на станцию метро «Молодёжная» временно ограничен (обновлено)

Западный вестибюль станции временно закрыт

Вход и выход на станцию метро «Молодёжная» временно ограничен (обновлено)

Новый центральный вход парка «Сокольники»

Реставрация входной группы завершится ориентировочно в августе 2015 года

Новый центральный вход парка «Сокольники»

Говорит «Солянка» В субботу число желающих попасть в клуб по самым приблизительным подсчетам насчитывало 2000 человек. Большинство из них было красивыми и приятными – OK-people.

Говорит «Солянка»