Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного
Выпускников ждет насыщенная программа в семи зонах по всему парку
Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного Выпускников ждет насыщенная программа в семи зонах по всему парку
В Московском зоопарке открылся новый вход
Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника
В Московском зоопарке открылся новый вход
Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника
Исторический музей откроет парадный вход на Красной площади
Это случится впервые за 30 лет
Исторический музей откроет парадный вход на Красной площади Это случится впервые за 30 лет
Вход и выход на станцию метро «Молодёжная» временно ограничен (обновлено)
Западный вестибюль станции временно закрыт
Вход и выход на станцию метро «Молодёжная» временно ограничен (обновлено) Западный вестибюль станции временно закрыт
Новый центральный вход парка «Сокольники»
Реставрация входной группы завершится ориентировочно в августе 2015 года
Новый центральный вход парка «Сокольники» Реставрация входной группы завершится ориентировочно в августе 2015 года
Говорит «Солянка» В субботу число желающих попасть в клуб по самым приблизительным подсчетам насчитывало 2000 человек. Большинство из них было красивыми и приятными – OK-people.