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В России наконец-то появилась новая протестная музыка. И она не против Путина
В России наконец-то появилась новая протестная музыка. И она не против Путина «Мы не ждем перемен. Мы ждем *** (конца)»
В России наконец-то появилась новая протестная музыка. И она не против Путина

В России наконец-то появилась новая протестная музыка. И она не против Путина
«Мы не ждем перемен. Мы ждем *** (конца)»