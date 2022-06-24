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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

В столице отменили концерт группы «Сплин»

В столице отменили концерт группы «Сплин»

«Живи там хорошо»: Истории композиторов, уехавших из России
«Живи там хорошо»: Истории композиторов, уехавших из России
«Живи там хорошо»: Истории композиторов, уехавших из России

«Живи там хорошо»: Истории композиторов, уехавших из России

Группа «Сплин» посвятила выступление на фестивале в Воронеже артистам, которые уехали из России

Группа «Сплин» посвятила выступление на фестивале в Воронеже артистам, которые уехали из России

У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз

У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз
В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»

«Медуза»: На площадке, где состоялся концерт группы «АлоэВера», прошли обыски

обновлено

«Медуза»: На площадке, где состоялся концерт группы «АлоэВера», прошли обыски

«Мы должны взрывать танцполы, а не бомбы»
«Мы должны взрывать танцполы, а не бомбы» Сибирский рэпер Саша Огородников — о переезде в Ереван и перспективах российской музыки
«Мы должны взрывать танцполы, а не бомбы»

«Мы должны взрывать танцполы, а не бомбы»
Сибирский рэпер Саша Огородников — о переезде в Ереван и перспективах российской музыки

«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»
«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно» Яна Казанцева (Вхоре, Nazlo) — о жизни в Тбилиси и помощи украинцам
«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»

«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»
Яна Казанцева (Вхоре, Nazlo) — о жизни в Тбилиси и помощи украинцам

Группа Little Big отменила тур по России

Группа Little Big отменила тур по России

«Услышали то, что хотели услышать»
«Услышали то, что хотели услышать» Как лидера группы «Курара» преследуют за пацифистское высказывание
«Услышали то, что хотели услышать»

«Услышали то, что хотели услышать»
Как лидера группы «Курара» преследуют за пацифистское высказывание

«Если мы вернем бабки назад, то они на них наделают ракет — пусть лучше вложат их в музыку»
«Если мы вернем бабки назад, то они на них наделают ракет — пусть лучше вложат их в музыку» The OMY — о старом коллективе, президентском гранте и новом альбоме «Слон»
«Если мы вернем бабки назад, то они на них наделают ракет — пусть лучше вложат их в музыку»

«Если мы вернем бабки назад, то они на них наделают ракет — пусть лучше вложат их в музыку»
The OMY — о старом коллективе, президентском гранте и новом альбоме «Слон»

Список: Каких артистов запретили в России

Список: Каких артистов запретили в России

«Ждите, черти, русские идут!»
«Ждите, черти, русские идут!» Как российские чиновники пишут эстрадные и военные песни
«Ждите, черти, русские идут!»

«Ждите, черти, русские идут!»
Как российские чиновники пишут эстрадные и военные песни

Возвращение Little Big с манифестом против *****
Видео дня
24 июня 2022

Возвращение Little Big с манифестом против *****

Музыка и звук: В Переделкине пройдет вторая книжная ярмарка
9 июня 2022

Музыка и звук: В Переделкине пройдет вторая книжная ярмарка

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд
7 июня 2022

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд

«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»
«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас» Вокалист московской группы Bordge — о переезде в Ереван после начала *****
«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»

«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»
Вокалист московской группы Bordge — о переезде в Ереван после начала *****

Российская музыкальная ассоциация для тех, кто против отмены русской культуры
Кринж дня
19 мая 2022

Российская музыкальная ассоциация для тех, кто против отмены русской культуры

Apple прекратит выпускать плееры iPod
11 мая 2022

Apple прекратит выпускать плееры iPod

6 мая 2022

Песню «Смерть ментам от ножа» группы «Руки на одеяло» признали экстремистской

20 апреля 2022

Контент из «недружественных стран» планируют принудительно легализовать

Как «спецоперация» отразилась на музыкальной индустрии

Как «спецоперация» отразилась на музыкальной индустрии

Как «спецоперация» отразилась на музыкальной индустрии

Как «спецоперация» отразилась на музыкальной индустрии

Плейлист дня
1 апреля 2022

Музыка для утренней пробежки в подмосковных парках

Фестиваль «Дикая мята» состоится с измененным лайн-апом
24 марта 2022

Фестиваль «Дикая мята» состоится с измененным лайн-апом

Группа Tequilajazzz приостановила концертную деятельность
19 марта 2022

Группа Tequilajazzz приостановила концертную деятельность

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
Какая музыка помогает нам не сойти с ума «Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»
Какая музыка помогает нам не сойти с ума

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
«Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»

4 марта 2022

Музыкальный форум FunkySouls закрылся

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство»
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство» Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство»
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями Чем заняться дома на выходных
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Чем заняться дома на выходных

ВШЭ открыла музыкальный лейбл Media Sharks
15 февраля 2022

ВШЭ открыла музыкальный лейбл Media Sharks

Фортепианный альбом композитора Франческо Тристано
Плейлист дня
12 февраля 2022

Фортепианный альбом композитора Франческо Тристано

Дмитрий Песков — об отношении президента к рок-группе «Красная плесень»
Цитата дня
8 февраля 2022

Дмитрий Песков — об отношении президента к рок-группе «Красная плесень»

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Чем заняться дома в выходные

Клип и песня Kytowrath «Guardian»
Клип и песня Kytowrath «Guardian» Первый сингл с нового, третьего альбома московской метал-группы «Past to Become», который должен выйти в мае
Клип и песня Kytowrath «Guardian»

Клип и песня Kytowrath «Guardian»
Первый сингл с нового, третьего альбома московской метал-группы «Past to Become», который должен выйти в мае

6 музыкальных проектов, которые стоит поддержать прямо сейчас
6 музыкальных проектов, которые стоит поддержать прямо сейчас Запись альбомов, съемка фильма, спасение клуба
6 музыкальных проектов, которые стоит поддержать прямо сейчас

6 музыкальных проектов, которые стоит поддержать прямо сейчас
Запись альбомов, съемка фильма, спасение клуба

Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома
Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома
Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома

Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома

Страх смерти и секс в новом клипе группы «Спасибо» на трек «Волк»
Премьера
1 февраля 2022

Страх смерти и секс в новом клипе группы «Спасибо» на трек «Волк»

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

«Орнитология», Макбет и книга про лес
«Орнитология», Макбет и книга про лес Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Орнитология», Макбет и книга про лес

«Орнитология», Макбет и книга про лес
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

24 декабря 2021

Зимний VK Fest пройдет онлайн в январе

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ «Спели, отчитались, зарплату получили»
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ
«Спели, отчитались, зарплату получили»

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе» Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС

Галя Чикис и Света Бень («Серебряная свадьба») записали совместный трек
Премьера
16 декабря 2021

Галя Чикис и Света Бень («Серебряная свадьба») записали совместный трек

Игги Поп выступит на фестивале Park Live в 2022 году
14 декабря 2021

Игги Поп выступит на фестивале Park Live в 2022 году

Марсельское Таро, Autechre и борьба с дихотомией: Из чего состоят новые альбомы Арки
Марсельское Таро, Autechre и борьба с дихотомией: Из чего состоят новые альбомы Арки
Марсельское Таро, Autechre и борьба с дихотомией: Из чего состоят новые альбомы Арки

Марсельское Таро, Autechre и борьба с дихотомией: Из чего состоят новые альбомы Арки

Рейтинг
7 декабря 2021

Самые популярные песни в TikTok в этом году

7 декабря 2021

Песни группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» признали экстремистскими

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике Что слушать, читать и смотреть в выходные
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Что слушать, читать и смотреть в выходные

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты
3 декабря 2021

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты

«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?

«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?

30 ноября 2021

«ВКонтакте» запустила сервис «VK Музыка» вместо BOOM

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино Чем заняться на выходных
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
Чем заняться на выходных

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