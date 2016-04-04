Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Крымском Валу открылась бургерная Vice Burgers
В меню есть бургеры с аргентинским голубым сыром и мраморным мясом