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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Главные гастрономические события недели

На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers

В меню — девять видов бургеров

На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers

13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля

13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Крымском Валу открылась бургерная Vice Burgers

В меню есть бургеры с аргентинским голубым сыром и мраморным мясом

На Крымском Валу открылась бургерная Vice Burgers