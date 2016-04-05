Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь»
Уличный художник назвал полотно «Ай-Петри в параллельной вселенной»
Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее
По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением
«Я его на другое приглашал»: Глава Росгвардии — о дебатах с Навальным
Виктор Золотов ответил на предложение политика
Алексей Навальный — о дуэли с главой Росгвардии
Политик вызвал Золотова на дебаты в эфире федерального канала
#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль
Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях
«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей
Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального
Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца» Тренеры ММА, телохранитель и рестлер — о том, как сражаться с главой Росгвардии
Пользователи соцсетей — о дуэли Навального и главы Росгвардии
В твиттере предложили привлечь к поединку Игоря Чайку для более успешной отбивной
Глава Росгвардии — о сходстве акций протеста с «цветными» революциями
По мнению Золотова, западные СМИ используют тему протестов для информационных атак на Россию
Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова
На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей
Суд отказался допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова
Защита считает, что Виктор Золотов располагал всеми необходимыми данными для организации преступления
«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке
Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей
Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания
Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек
Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено)
Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД