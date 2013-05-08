Реакция
На «Новую газету» хотят подать в суд из-за публикации об офшорах
Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Звагельский
Реакция
На «Новую газету» хотят подать в суд из-за публикации об офшорах Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Звагельский
Новости
Депутаты хотят штрафовать за ночную торговлю алкоголем на 1 млн рублей
Инициатива уже поддержана Росалкогольрегулированием
Новости
Депутаты хотят штрафовать за ночную торговлю алкоголем на 1 млн рублей Инициатива уже поддержана Росалкогольрегулированием
Новости
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает освободить из тюрьмы осуждённых предпринимателей
Амнистия коснётся более 100 000 человек, отбывающих наказание за экономические преступления
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