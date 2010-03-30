Любимые экстремальные виды спорта российских туристов
Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу
Мастер-классы продлятся в течение всего лета
В Строгине закрывают детскую спортшколу
Клуб парусного спорта в Строгине собираются закрыть под предлогом неоформления прав на землю.
Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах The Village выбрал 5 московских пляжей при ресторанах и кафе, где можно загорать, купаться, играть в пляжный волейбол или провести спокойный день у воды, не покидая города.
Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте! Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!