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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска

Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу

Мастер-классы продлятся в течение всего лета

В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу

В Строгине закрывают детскую спортшколу

Клуб парусного спорта в Строгине собираются закрыть под предлогом неоформления прав на землю.

В Строгине закрывают детскую спортшколу

Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах The Village выбрал 5 московских пляжей при ресторанах и кафе, где можно загорать, купаться, играть в пляжный волейбол или провести спокойный день у воды, не покидая города.

Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010